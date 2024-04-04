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Фелиш призвал «Барселоны» подписать полузащитника из АПЛ

04 Апреля 2024 • 15:11 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.20 2 1.33
06.04 14:30

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш призвал свою команду подписать полузащитника из Английской премьер-лиги. Арендованный у мадридского «Атлетико» форвард имел в виду Бернарду Силву, который выступает за «Манчестер Сити».

«Клуб должен подписать Бернарду Силву. Он очень хороший игрок, а как человек ещё лучше. Бернарду часто спрашивает меня о «Барселоне», у него здесь семья. Я сказал ему, что здесь всё прекрасно», – цитирует Фелиша журналист Херард Ромеро.

Отметим, что Жоау выступает вместе с Силвой за сборную Португалии. В контракте у Бернарду прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро. «Барселона» давно интересуется хавбеком.

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