Фелиш призвал «Барселоны» подписать полузащитника из АПЛ

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш призвал свою команду подписать полузащитника из Английской премьер-лиги. Арендованный у мадридского «Атлетико» форвард имел в виду Бернарду Силву, который выступает за «Манчестер Сити».

«Клуб должен подписать Бернарду Силву. Он очень хороший игрок, а как человек ещё лучше. Бернарду часто спрашивает меня о «Барселоне», у него здесь семья. Я сказал ему, что здесь всё прекрасно», – цитирует Фелиша журналист Херард Ромеро.

Отметим, что Жоау выступает вместе с Силвой за сборную Португалии. В контракте у Бернарду прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро. «Барселона» давно интересуется хавбеком.