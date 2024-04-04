Киммих интересен трём топ-клубам АПЛ

Опорный полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих находится в сфере интересов сразу трёх топ-клубов из Английской премьер-лиги. Как сообщает Talksport, немца хотят пригласить лондонский «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Все эти команды в данный момент борются за чемпионский титул АПЛ.

Напомним, у Киммиха летом будет оставаться год по контракту с «Баварией». Ранее ходили слухи, что мюнхенцы могут продать футболиста в ближайшее трансферное окно, чтобы не потерять в 2025 году бесплатно.

Киммихом также интересовалась каталонская «Барселона», но у «сине-гранатовых» финансовые проблемы, которые мешают осуществить сделку. Йозуа оценивается «Трансфермарктом» в 60 миллионов евро.