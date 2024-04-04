АПЛ объявила номинантов на награду лучшего игрока марта

Английская премьер-лига официально объявила список номинантов на награду лучшему футболисту марта. Среди претендентов числятся семь игроков.

Таким образом, за награду поборются такие футболисты, как Коул Палмер («Челси»), Алексис Макаллистер («Ливерпуль»), Александр Исак («Ньюкасл»), Родриго Мунис («Фулхэм»), Бен Уайт («Арсенал»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм») и Антуан Семеньо («Борнмут»). Победитель должен быть объявлен в ближайшие дни после голосования.

Отметим, что полузащитник «Челси» Коул Палмер в марте отметился четырьмя голами и тремя ассистами а четырёх матчах во всех турнирах. Ещё одним фаворитом на награду можно назвать Александра Исака, который забил 5 голов в АПЛ в марте.