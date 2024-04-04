В летнее трансферное окно «Ньюкасл» планирует усилить оборону. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «сороки» сфокусируются на подписании двух центральных защитников из-за серьезных травм Свена Ботмана и Джамала Ласселлса. Напомним, оба футболиста порвали крестообразные связки.

По итогам 30 сыгранных туров «Ньюкасл» занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В активе команды 44 набранных очка.

6 апреля «Ньюкасл» встретится на выезде с «Фулхэмом» в рамках 32-го тура АПЛ. Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени.