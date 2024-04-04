Артета: «Когда Смит-Роу находится в такой форме, его очень сложно остановить»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сделал комплименты полузащитнику Эмилу Смиту-Роу, который вчера очень качественно отыграл в матче против «Лутона». Англичанин вышел на поле в стартовом составе и помог «канонирам» одержать победу 2:0.

«Когда Смит-Роу находится в такой форме, его очень сложно остановить. Он выиграл множество дуэлей и действовал с инстинктом убийцы. Эмил постоянно отдавал передачи вперёд, чтобы обострять игру в атаке», – сказал Артета на пресс-конференции.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Смит-Роу провёл 11 матчей, где отметился одной результативной передачей.