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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Не только «Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария»: Какие ещё топ-клубы летом могут сменить тренера

04 Апреля 2024 • 13:22 Комментировать

Летом три топ-клуба точно сменят главных тренеров, но этот список может серьёзно расшириться. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» называет большие команды, которые могут сменить наставников перед стартом нового сезона.

«Манчестер Юнайтед»

Об увольнении Эрика тен Хага судачат с прошлого сезона. Тогда нидерландский тренер вырулил ситуацию, когда «МЮ» пробился в Лигу чемпионов и дошёл до финала Кубка Англии. В этом сезоне «красные дьяволы» провалились осенью, заняв четвёртое место в группе главного еврокубка и растеряв кучу очков в чемпионате. Пробиться в топ-4 «МЮ» теперь почти нереально, и даже выигранный Кубок Англии может не гарантировать тен Хагу продолжение работы. Тем более что новое руководство клуба, по данным прессы, скептически настроено по отношению к наставнику. И всё же решения об увольнении тен Хага пока нет. Благо «МЮ» в нынешнем календарном году прибавил, а специалист активно прокачивает молодёжь.

«Челси»

Лондонцы застряли в середине таблицы, что вряд ли радует собственников клуба, которые за два года вложили кучу денег в новичков. Если смотреть на ситуацию с точки зрения разума, то увольнять Маурисио Почеттино не следует. Аргентинцу, как правило, требуется как минимум год на построение команды, тем более в этом сезоне у него было много кадровых проблем из-за большого количества травм. Однако руководство «синих» пока не показывало себя терпеливым в отношении наставников, так что Почеттино точно находится в зоне риска. Кстати, у аргентинца тоже есть шанс выиграть Кубок Англии, чтобы получить индульгенцию.

«Ньюкасл»

Наверное, «сорок» чуть преждевременно причислять к числу топ-клубов, хотя по амбициям и возможностям они точно к таковым относятся. Когда в прошлом году «Ньюкасл» пробился в Лигу чемпионов, многие ждали отката в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Правда, вряд ли настолько сильного. «Ньюкасл» точно не пробьётся в Лигу чемпионов, и такой регресс вполне может стоить Эдди Хау его поста. По слухам, «сороки» заинтересованы в Хави, не стоит забывать также, что Томас Тухель хочет вернуться в Англию. В общем есть все предпосылки для перезапуска ньюкаслского проекта летом.

«Милан»

«Россонери» два года назад выиграли Серию А, в минувшем сезоне добрались до полуфинала Лиги чемпионов. В этом сезоне «Милан» идёт вторым в чемпионате. Тем не менее активно ходят слухи, что летом Стефано Пиоли свой пост уступит Антонио Конте. Со спортивной точки зрения к нынешнему наставнику «Милана» претензий быть не должно, кажется, что он и так выжимает максимум с учётом имеющихся ресурсов, постоянно теряя лидеров. Однако руководство будто очаровано магией Конте, который считается одним из лучших итальянских специалистов современности. Будет обидно, если Пиоли уйдёт, но исключать этого точно нельзя.

«Ювентус»

Когда в Турин вернулся Массимилиано Аллегри, многие ждали, что команда быстро вернётся на вершину. Однако пока наставник даже не близок к этому. Нынешний «Ювентус» – бледная копия команды времени предыдущего периода Аллегри. В текущем сезоне туринцы долгое время считались главным конкурентом «Интера» в борьбе за скудетто, а отсутствие еврокубков казалось козырем. Однако «Ювентус» просто проваливается в 2024 году, давно потеряв шансы на чемпионство. Более того, кризис туринцев угрожает даже месту в четвёрке. По данным медиа, Аллегри покинет пост, если «Старая синьора» не пробьётся в Лигу чемпионов. Однако, откровенно говоря, даже достижение этого результата может не гарантировать ему работу на будущий сезон.

«Боруссия» Дортмунд

Наверняка «шмели» с завистью смотрят на Леверкузен, думая, что на их месте должны были быть они. Уж в прошлом сезоне «Боруссия» обязана была прервать гегемонию «Баварии». Казалось, что уже то отданное чемпионство должно было поставить крест на будущем Эдина Терзича в Дортмунде. В этом сезоне «шмели» выглядят тоже неважно, рискуя не попасть в топ-4. При этом, вне зависимости от итогового результата, «Боруссия» выглядит командой, которая скорее регрессирует, и смена наставника кажется напрашивающейся.

«Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер

Хави выдвинул требование «Барселоне»

Роман Андреев


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Милан Челси Ювентус Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд ещё теги
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