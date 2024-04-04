Фоден рассказал, почему решил пробить штрафной в матче с «Астон Виллой»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден объяснил своё решение исполнить штрафной удар в матче против «Астон Виллы». Напомним, англичанин вчера забил хет-трик в ворота бирмингемского клуба и принёс «горожанам» важные три очка в рамках чемпионата.

«Честно говоря, я особо не практикую штрафные. Я даже не знаю, почему взялся исполнять удар. Я почувствовал уверенность, а потом подошёл к Хулиану Альваресу и попросил пробить. Он согласился, а затем мне удалось забить», – цитирует Фодена TNT Sports.

Отметим, что Фоден в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии отметился 14 голами и 7 результативными передачами.