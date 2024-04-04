Артета рассказал, почему Сака не сыграл против «Лутона»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему нападающий Букайо Сака не принял участие во вчерашнем матче против «Лутона» в Английской премьер-лиге.

«Букайо был близок к тому, чтобы принять участие в матче, но почувствовал похожие ощущения, которые испытал в игре против «Манчестер Сити». Надеюсь, он сможет принять участие в тренировке в четверг, а затем сыграть с «Брайтоном» на выходных», – сказал Артета на пресс-конференции.

Сака испытывает небольшие проблемы с подколенным сухожилием. В этом сезоне 22-летний Букайо отметился 13 голами и 8 ассистами в чемпионате Англии.