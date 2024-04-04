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Артета оценил выступление Смита-Роу и Нельсона в матче с «Лутоном»

04 Апреля 2024 • 12:49 Комментировать
Брайтон
...
Арсенал
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06.04 19:30

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил выступление полузащитников Эмила Смита-Роу и Рейсса Нельсона в матче с «Лутоном» в Английской премьер-лиге. Напомним, «канониры» одержали комфортную победу со счётом 2:0.

«Я смотрю на своих игроков и общий состав по-другому. Я очень рад, что все футболисты доступны. Если мы хотим извлечь из каждого максимум, все должны играть. Думаю, я выбрал подходящий момент для того, чтобы выпустить Нельсона и Смита-Роу в основе. Они показали хорошую реакцию», – сказал Артета на пресс-конференции.

Отметим, что «Арсенал» сейчас отстаёт от лидирующего «Ливерпуля» всего на два очка в турнирной таблице АПЛ.

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