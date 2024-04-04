Мостовой дал прогноз на матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед»

«Мотивации играть в закрытый футбол и бороться всеми силами за очки у команд нет. Жду яркого и задорного футбола. Они явно много забьют - сделают то, чего ждут от них фанаты. Ставлю на тотал больше трех голов», - приводит слова Мостового «Всепроспорт».