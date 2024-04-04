Мостовой дал прогноз на матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о поединке между лондонским «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 31-го тура Английской премьер-лиги.
«Мотивации играть в закрытый футбол и бороться всеми силами за очки у команд нет. Жду яркого и задорного футбола. Они явно много забьют - сделают то, чего ждут от них фанаты. Ставлю на тотал больше трех голов», - приводит слова Мостового «Всепроспорт».
Матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня, 4 апреля, начало – 22:15 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева идут на 12-м месте, а гости – на шестом.
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