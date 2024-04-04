«Ньюкасл» опасается, что может быть вынужден продать Гимараэса

«Ньюкасл» в летнее трансферное окно может расстаться с опорным полузащитником Бруно Гимараэсом. Как сообщает The Sun, «сороки» опасаются, что проблемы с финансовым фэйр-плей могут вынудить их продать лидера команды.

Гимараэс в первой половине сезона подписал новый контракт, где у футболиста появились отступные в размере суммы свыше 100 миллионов евро. По сведениям источника, в гонке за Бруно лидирует французский «ПСЖ». На бразильца также претендуют «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал», который мог купить Гимараэса ещё в январе 2022 года.

26-летний полузащитник в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 3 голами и 5 результативными передачами.