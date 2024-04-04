«Манчестер Юнайтед» положил глаз на центрального защитника «Вулверхэмптона»

«Манчестер Юнайтед» интересуется центральным защитником «Вулверхэмптона». Как сообщает The Times, манкунианцы рассматривают вариант с трансфером Макса Килмана. По мнениею руководства, англичанин может помочь клубу решить проблемы в обороне.

26-летний Килман уже не в первый год находится в шорт-листе английских топ-клубов. «Трансфермаркт» оценивает футболиста в 35 миллионов евро, но «волки» наверняка будут требовать больше.

Напомним, прошлым летом Килман мог перейти в «Наполи», но «Вулверхэмптон» заблокировал трансфер. «Партенопеи» хотели пригласить англичанина на замену Киму Мин Джэ, который отправился в «Баварию».