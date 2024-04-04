Тен Хаг: «Я уверен, что Маунт станет большим игроком для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выразил уверенность, что полузащитник Мэйсон Маунт станет важным игроком для команды. Летом манкунианцы заплатили за англичанина 65 миллионов евро, но футболист лишь в прошлом туре АПЛ забил свой дебютный гол.

«Маунт хотел сделать следующий шаг. Я уверен, что в будущем он станет большим игроком для «Манчестер Юнайтед». «Челси» хотел сохранить Мэйсона и несколько раз предлагал ему новый контракт. Тем не менее, он был намерен прийти сюда и стать игроком «Манчестер Юнайтед», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Сегодня Маунт отправится на «Стэмфорд Бридж», где сыграет против своего бывшего клуба «Челси».