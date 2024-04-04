Казанский предложил ставку на матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед»

В матче 31-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Челси» на домашнем поле встретится с «Манчестер Юнайтед». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный комментатор Денис Казанский.

«Я бы обратил внимание на ставку «обе забьют», но во втором тайме. Во втором тайме точно будет много событий. Обе забьют во втором тайме - это симпатичный вариант на такой матч», - приводит слова Казанского «РБ Спорт».

Встреча между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 4 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:15 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают 12-е место, а гости – шестое.