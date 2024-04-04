Титов сделал прогноз на матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед»

В рамках 31-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» на домашнем стадионе встретится с «Манчестер Юнайтед». Об этом поединке поделился мнением бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.
«Нет смысла в такой встрече играть строго от обороны. В принципе, ни те, ни другие не стремятся так действовать. Я вообще не удивлюсь, если сыграют 2:2. Но возьму просто «обе забьют», - передает слова Титова «РБ Спорт».
Поединок между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 4 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по московскому времени.
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