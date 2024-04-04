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Адама Траоре может перейти в известный испанский клуб

04 Апреля 2024 • 10:56 Комментировать

Вингер лондонского «Фулхэма» Адама Траоре может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Согласно сообщениям журналистов Todofichajes, в подписании 28-летнего футболиста заинтересована «Валенсия».

В летнее трансферное окно стороны могут провести переговоры по поводу возможного перехода Траоре. Рыночная стоимость игрока оценивается в девять миллионов евро, а его контракт с «дачниками» рассчитан до середины 2025 года.

Адама не является футболистом стартового состава «Фулхэма». Испанец принял участие в 11 поединках чемпионата Англии, в которых записал на свой счет один гол и две результативные передачи.

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