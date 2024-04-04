Фоден установил личный рекорд по голам

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден отметился хет-триком во вчерашнем поединке чемпионата Англии против бирмингемской «Астон Виллы». «Горожане» одержали домашнюю победу со счетом 4:1.

Фоден впервые в карьере забил минимум 20 мячей во всех турнирах в рамках одного сезона. За «Манчестер Сити» Фил выступает с 2017 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «горожане» занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от лидирующего «Арсенала» на одно очко.