Хави может остаться, если «Барселона» гарантирует ему покупку хотя бы двух звёзд

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес может передумать уходить в конце сезона. По информации от журналиста Фернандо Поло, для этого испанский специалист требует подписать как минимум двух звёздных футболистов.

Если верить источнику, Хави хочет усилить опорную зону Мартинос Субименди из «Реал Сосьедада» или Йозуа Киммихом из мюнхенской «Баварии». Также тренер «Барселоны» хочет видеть в своих рядах Бернарду Силву из «Манчестер Сити».

Напомним, руководство «Барселоны» пытается удержать Хави на посту главного тренера. В клубе не видят ни одного доступного специалиста, который смог бы так же хорошо работать в условиях финансового кризиса.