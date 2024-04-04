Фоден – об игре Родри: «Я не вижу в нём ни одной слабости, он наш самый важный игрок»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал игру опорника Родри Эрнандеса. Англичанин находится в восторге от выступлений испанского хавбека.

«У меня просто нет слов. Этот парень может делать всё, что угодно. Я вообще не вижу слабых сторон в его игре, он является нашим самым важным футболистом. Для меня Родри является лучшим полузащитником в мире», – цитирует Фодена журналист Фабрицио Романо.

Родри проводит свой лучший сезон в плане результативности. На счету испанского полузащитника 7 голов и 6 результативных передач в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. На счету Фодена 14 голов и 7 ассистов в чемпионате.