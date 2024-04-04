Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити» летом, «Барселона» претендует на игрока

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассматривает вариант с уходом из команды Хосепа Гвардиолы в летнее трансферное окно. По информации от инсайдера Фернандо Поло, каталонской «Барселоне» предстоит решить, будет ли клуб пытаться приобрести португальца.

Напомним, в контракте у Силвы прописана сумма отступных, которая составляет 50 миллионов евро. По слухам, такой ценник действителен только для «Барселоны», ведь именно в этот клуб мечтает перейти Бернарду.

29-летний Силва в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги записал на свой актив 6 голов и 4 результативные передачи.