«Астон Вилла» ищет правого защитника, среди вариантов – 3 игрока из Серии А

Английская «Астон Вилла» находится в поисках нового правого защитника. Как сообщает журналист Николо Скира, инициатива в покупке фуллбека исходит от спортивного директора команды Рамона Мончи.

Если верить источнику, бирмингемский клуб в данный момент рассматривает трёх кандидатов на позицию правого защитника: Джованни ди Лоренцо из «Наполи», Андреа Камбьясо из туринского «Ювентуса» и Рауля Белланову из «Торино».

Пока неизвестно, какой из перечисленных вариантов будет приоритетным для «Астон Виллы» в летнее трансферное окно. Сейчас команда Унаи Эмери занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги.