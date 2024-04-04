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«Астон Вилла» ищет правого защитника, среди вариантов – 3 игрока из Серии А

04 Апреля 2024 • 09:54 Комментировать
Астон Вилла
...
Брентфорд
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06.04 17:00

Английская «Астон Вилла» находится в поисках нового правого защитника. Как сообщает журналист Николо Скира, инициатива в покупке фуллбека исходит от спортивного директора команды Рамона Мончи.

Если верить источнику, бирмингемский клуб в данный момент рассматривает трёх кандидатов на позицию правого защитника: Джованни ди Лоренцо из «Наполи», Андреа Камбьясо из туринского «Ювентуса» и Рауля Белланову из «Торино».

Пока неизвестно, какой из перечисленных вариантов будет приоритетным для «Астон Виллы» в летнее трансферное окно. Сейчас команда Унаи Эмери занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Торино Наполи Рамон Мончи Астон Вилла Джованни Ди Лоренцо Андреа Камбьясо Рауль Белланова трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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