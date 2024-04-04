Каррагер назвал одного игрока, которого взял бы в «Ливерпуль» из «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер рассказал, кого из футболистов «Манчестер Юнайтед» он пригласил бы в «Ливерпуль».

«Я бы позвал только молодого парня – Кобби Майну. Он очень здорово смотрится для своего возраста. У него есть задатки суперзвезды. Он мог бы достичь этого статуса, если бы выступал за «Ливерпуль», - передает слова Каррагера Liverpool Echo.

В нынешнем сезоне 18-летний полузащитник провел 21 поединок за «красных дьяволов», отметившись двумя забитыми мячами. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.