​Родри: «Фоден растёт с каждым годом»

В матче 31-го тура английского чемпионата «Манчестер Сити» крупно обыграл «Астон Виллу», а три мяча в прошедшем матче забил Фил Фоден. Его успехами впечатлён коллега по команде Родри - испанский футболист прокомментировал вдохновленные выступления Фила.

- Фил растёт каждый год. Он забивает тогда, когда хочет, ему не могут помешать. Он врывается в штрафную, это его особое качество. Сегодня он положил три мяча и я очень рад за него, - цитирует слова Родри BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас». Это случится в субботу, шестого апреля.