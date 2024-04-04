​Родри: «Хотели побольше забить»

В матче 31-го тура английского чемпионата «Манчестер Сити» крупно обыграл «Астон Виллу», а испанский полузащитник Родри прокомментировал события прошедшей игры. Он считает, что его команда была обязана забить много голов после сухого матча с «Арсеналом» - ведь, как известно, «Манчестер Сити» крайне редко уходит с поля без взятия ворот соперника.

- Мы понимали, что нам надо быть активнее в чужой штрафной, что мы и делали. Об этом была речь еще до начала матча. Приятно, что я стал автором гола, хочу помогать команде, - цитирует слова Родри BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас».