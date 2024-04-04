​Уолкотт: «Фоден - один из лучших в лиге»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Тео Уолкотт высоко ценит соотечественника из «Манчестер Сити» - Фила Фодена. Вчера Фоден сделал свой третий хет-трик в истории выступлений в АПЛ, чем заслужил похвалу от Уолкотта. Тот назвал его одним из лучших игроков в лиге.

- Фоден многому научился у Бернарду Силвы, у Давида Силвы, у де Брёйне. У Хосепа Гвардиолы, конечно же. Сейчас, в свои 23, Фоден является одним из лучших в лиге. Он играет так, как будто ему тридцать и за плечами огромный опыт, - цитирует слова Уолкотта BBC Sport.

Напомним, что Фил Фоден выступает за свой нынешний клуб с 2017 года.