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​Лаллана: «Разочарованы очком, ведь мы доминировали»

04 Апреля 2024 • 07:22 Комментировать
Брентфорд
0:0
Брайтон

В Англии проходят матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, «Брентфорд» принимал дома «Брайтон», но команды не смогли выявить победителя, сыграв по нулям. Полузащитник «чаек» Адам Лаллана прокомментировал итоги игры, он считает, что его команда могла выступить лучше, так как доминировала в матче.

- Мы разочарованы очком, ведь вы видели, что мы доминировали на поле. Просто нам не хватило инстинкта киллера. Не хочу искать оправданий, да, в этом сезоне много игр, сказывается усталость, но мы должны были взять больше, чем очко, - цитирует слова Лалланы BBC Sport.

В следующем туре «Брайтон» сыграет с «Арсеналом».


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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Адам Лаллана

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