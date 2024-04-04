​Лаллана: «Разочарованы очком, ведь мы доминировали»

В Англии проходят матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, «Брентфорд» принимал дома «Брайтон», но команды не смогли выявить победителя, сыграв по нулям. Полузащитник «чаек» Адам Лаллана прокомментировал итоги игры, он считает, что его команда могла выступить лучше, так как доминировала в матче.

- Мы разочарованы очком, ведь вы видели, что мы доминировали на поле. Просто нам не хватило инстинкта киллера. Не хочу искать оправданий, да, в этом сезоне много игр, сказывается усталость, но мы должны были взять больше, чем очко, - цитирует слова Лалланы BBC Sport.

В следующем туре «Брайтон» сыграет с «Арсеналом».