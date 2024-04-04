Гвардиола объяснил, почему Холанн и де Брёйне пропустили матч «Манчестер Сити»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами после поединка 31-го тура чемпионата Англии с бирмингемской «Астон Виллой» (4:1). Тренер объяснил, почему встречу пропустили форвард Эрлинг Холанн и полузащитник Кевин де Брёйне.
«Холанн и де Брёйне получили отдых. Нам нужны были свежие силы после матча с лондонским «Арсеналом», который прошел всего несколько дней назад. Календарь вынуждает меня производить ротацию», - передает слова испанского тренера BBC.
«Манчестер Сити» набрал 67 баллов и продолжает занимать третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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