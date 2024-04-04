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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета высказался о победе «Арсенала»

04 Апреля 2024 • 07:12 Комментировать

В матче 31-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем поле принимал «Лутон». «Канониры» отпраздновали победу на классе со счетом 2:0. Об этом поединке высказался главный тренер лондонцев Микель Артета.

«Я очень рад победе. Это была непростая игра, нужно отдать должное нашему сопернику. Это хорошая команда, которая усложнил нам жизнь. Я доволен парнями, вышедшими на замену. Они смогли внести что-то новое в игру. Рад за них. Ждем встречу с «Брайтоном», - передает слова испанца BBC.

«Арсенал» набрал 68 баллов и поднялся на первое место в таблице, обогнав «Ливерпуль».

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