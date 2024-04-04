​Фоден: «Играю с улыбкой на устах»

В Англии проходят матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу». Три мяча в этой игре забил Фил Фоден, он сделал свой третий хет-трик в истории выступлений в высшей лиге английского футбола. После игры главный герой матча рассказал о своём настроении и поведал, что так удачно ему удается выступать благодаря легкости, с которой он относится к игре.

- Я люблю играть и делаю это с улыбкой на устах, вот в чём секрет. Я просто стараюсь помогать команде. Рад, что напомнил сегодня о своих способностях забивать голы, - цитирует слова Фодена BBC Sport.

Напомним, что Фоден выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года.