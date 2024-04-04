​Гвардиола: «Для нас важно попасть в Лигу чемпионов, а не выиграть титул»

Каталонский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что для его команды не является принципиальной победа в чемпионате Англии. Важнее, по словам Гвардиолы, квалифицироваться в самый престижный европейский клубный футбольный турнир - Лигу чемпионов.

- Команды, которые на данный момент собрали больше очков, чем мы, по праву можно считать фаворитами. Но для нас важно квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. И победа над «Астон Виллой» важна в этом смысле, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

В настоящий момент команда Гвардиолы идёт третьей в турнирной таблице АПЛ.