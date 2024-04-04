​В АПЛ установлен рекорд голов для выходивших на замену игроков

После 31-го тура английского чемпионата в нём установлен новый рекорд, речь идёт о 133 голах, которые на данный момент были забиты игроками, вышедшими на замену во всех вместе взятых матчах на данный момент. Ранее в Премьер-лиге по ходу сезона выходящими на замену столь много не забивалось.

Напомним, что до конца сезона остаются еще семь туров, а это означает, что показатель в 133 гола обязательно будет улучшен. На данный момент в турнирной таблице лидирует лондонский «Арсенал», «Ливерпуль», имеющий матч в запасе, занимает второе место, а «Манчестер Сити», действующий чемпион страны - третье.