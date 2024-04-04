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​Фоден сделал свой третий хет-трик в АПЛ к 23 годам - лучше получалось только у четверых в истории лиги

04 Апреля 2024 • 05:53 Комментировать
Манчестер Сити
4:1
Астон Вилла

В Англии проходят матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу». Три мяча в этой игре забил Фил Фоден, для которого это был третий хет-трик за все время выступлений в высшей лиге английского чемпионата.

Как оказалось, лишь четверо игроков делали больше хет-триков в АПЛ до достижения возраста в 24 года (Фодену 24 исполнится 23 мая) - это Робби Фаулер и Майкл Оуэн (по семь), Гарри Кейн (шесть) и, конечно же, нынешний коллега Фодена по команде - Эрлинг Холанн (пять).

Напомним, что Фоден выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года, он является воспитанником клуба.


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