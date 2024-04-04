​Гвардиола: «Рабочая культура Фодена невероятна»

В Англии проходят матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу». Три мяча в этой игре забил Фил Фоден, который, разумеется, был удостоен самой тёплой похвалы со слов наставника Хосепа Гвардиолы. Он отметил рабочую культуру своего нападающего.

- Его рабочая культура невероятна. У Фодена отменное чувство гола, оно в его жилах. Мы должны пользоваться этим чувством. Его гол перед перерывом был крайне важным, и со стороны соперника было большой ошибкой допустить такое, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

Напомним, что Фоден выступает за «Манчестер Сити» с 2018 года.