​Гвардиола: «Мы были лучше»

В Англии проходят матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу», и наставник «горожан» Хосеп гвардиола очень доволен победой. Он считает, что его команда победила заслуженно:

- Когда мы побеждаем, я всегда счастлив. Иногда мы проигрывали лёгкие мячи, к тому же, соперник очень хорош в атаке. Но мы все равно были лучше, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата действующему чемпиону страны предстоит сыграть с «Кристал Пэлас». Это случится в субботу, шестого апреля. Сейчас команда занимает третье место турнирной таблице.