​Рио Фердинанд: «Футбольный интеллект Фодена невероятен»

Бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», Рио Фердинанд, впечатлен игрой нападающего «Манчестер Сити» Фила Фодена, которого он считает образцом футбольного интеллекта на поле.

- Англии нужен Деклан Райс с Беллингемом и Фоденом вперед него. Фил Фоден - это игрок, который найдет путь, его футбольный интеллект невероятен. Беллингем тоже работает на совершенно другом уровне. Эти два игрока могут прекрасно дополнять друг друга. Особенно важны такие игроки в больших матчах, - цитирует слова BBC Sport.

Напомним, что Фил Фоден выступает за свой нынешний клуб с 2017 года.