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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Эмери: «До третьего гола игра шла»

04 Апреля 2024 • 04:41 Комментировать

В Англии проходят матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, «Астон Вилла» съездила в гости к «Манчестер Сити», но была там бита со счетом 1:4. Наставник «вилланов», баскский специалист Унаи Эмери, считает, что его команда перестала играть лишь после третьего пропущенного гола.

- Мы соревновались с соперником вплоть до третьего гола. Но играть против «Манчестер Сити» очень сложно, тем более, на их поле. Мы старались. Остаётся только поздравить соперника, - цитирует слова Эмери BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Астон Вилла» сыграет с «Брентфордом», этом случится шестого апреля.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Астон Вилла
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