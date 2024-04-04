Хет-трик Фодена позволил «Манчестер Сити» разгромить «Астон Виллу»

Матч 31-го тура Премьер-лиги «Манчестер Сити» - «Астон Вилла» показал глубину пропасти между третьим и четвёртым местом соревнований. В дебюте Жереми Доку справа прострелил, а Родри опередил опекуна и открыл счет. Довольно быстро соперник ответил результативно. Джон Дуран сыграл в пас с партнером и с левого края штрафной низом поразил дальний угол - 1:1. Хулиан Альварес опасно бил с игры и со штрафного, но все же нет гола. Фил Фоден со штрафного метров с 20 пробил в щель в стенке, и мяч оказался в сетке.

В начале второго тайма соперники обменялись порциями уколов, а затем Фоден метров с 15 в касание попал в правую штангу, отскок - в сетку. Фил снова на высоте, отнял мяч у противника и со средней дистанции стрельнул в девятку - 4:1. После прострела слева Серхио Гомес запустил мяч в штангу.

«Манчестер Сити» догнал «Ливерпуль» на втором месте и проигрывает очко «Арсеналу». Соперник - четвертый.