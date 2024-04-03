Фоден оформил хет-трик в ворота «Астон Виллы»

В матче «Манчестер Сити» и «Астон Виллы» «горожане» ушли далеко вперёд. Игра близится к своей завершающей стадии, а манчестерский клуб ведёт со счётом 4:1.

Три из четырёх голов «горожан» в этой игре оформил Фил Фоден. Сначала он филигранно исполнил штрафной удар, ещё в первом тайме, а затем на 62-й и 70-й минутах отличился уже с игры. Каждый из ударов Фодена вышел на исполнение.

Напомним, что это не первый хет-трик Фодена в сезоне. Ранее он уже забивал три в ворота «Брентфорда», матч также прошёл в рамках Премьер-лиги.

Текстовая трансляция матча «Сити» и «Виллы» идёт на нашем портале.