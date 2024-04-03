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«Брентфорд» с «Брайтоном» так и не открыли счёт

03 Апреля 2024 • 23:27 Комментировать
Брентфорд
0:0
Брайтон

Давно не побеждавший «Брентфорд» принимал «Брайтон» в матче 31-го тура Премьер-лиги. Удивительно, гости играли первым номером и нанесли под два десятка ударов по воротам аутсайдера, но с другой стороны, реальной угрозы так и не было. Лишь на 90-й минуте Данни Уэлбек опасно бил головой и не попал. А вскоре он мог расстреливать ворота без помех, но снова промах. Ничья 0:0 стала закономерным результатом. «Брайтон» вышел на чистое девятое место, соперник - 15-й.

Протокол игры  
Брентфорд0:0Брайтон
Флеккен МаркЙоргенсен Матиас ЗанкаАйер КристофферКоллинз НатанРасмуссен МадсЯрмолюк Егор 64' (Дамсгор Миккель ( 64') Янельт Витали  76'Йенсен Матиас 86' (Ониика Фрэнк ( 86') Льюис-Поттер Кин 73' (Регилон Серхио ( 73') Тони АйвенВисса Йоан 73' (Мбеумо Брайан ( 73')
Запасные: Баптист ШендонКим Джи СуСтракоша ТомасМопе НилГоддос Саман
Вербрюгген БартВельтман Йоел 86' (Модер Якуб ( 86') Ван Хекке Ян-ПольДанк ЛьюисРоша Игор IIБалеба КарлосГросс ПаскальБуонанотте Факундо  53' 74' (Уэлбек Данни ( 74') Лаллана Адам 64' (Энсисо Хулио ( 64') Адингра Симон 74' (Лемпти Тарик ( 74') Педро Жоао
Запасные: О’Махони МаркПопион КэмеронОффиа ОделугаСтил ДжейсонЭступиньян Первис
03 апреля. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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