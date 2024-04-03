«Брентфорд» с «Брайтоном» так и не открыли счёт

Давно не побеждавший «Брентфорд» принимал «Брайтон» в матче 31-го тура Премьер-лиги. Удивительно, гости играли первым номером и нанесли под два десятка ударов по воротам аутсайдера, но с другой стороны, реальной угрозы так и не было. Лишь на 90-й минуте Данни Уэлбек опасно бил головой и не попал. А вскоре он мог расстреливать ворота без помех, но снова промах. Ничья 0:0 стала закономерным результатом. «Брайтон» вышел на чистое девятое место, соперник - 15-й.