«Брентфорд» с «Брайтоном» так и не открыли счёт

Давно не побеждавший «Брентфорд» принимал «Брайтон» в матче 31-го тура Премьер-лиги. Удивительно, гости играли первым номером и нанесли под два десятка ударов по воротам аутсайдера, но с другой стороны, реальной угрозы так и не было. Лишь на 90-й минуте Данни Уэлбек опасно бил головой и не попал. А вскоре он мог расстреливать ворота без помех, но снова промах. Ничья 0:0 стала закономерным результатом. «Брайтон» вышел на чистое девятое место, соперник - 15-й.
Протокол игры
Флеккен Марк•Йоргенсен Матиас Занка•Айер Кристоффер•Коллинз Натан•Расмуссен Мадс•Ярмолюк Егор64' (Дамсгор Миккель (64') •Янельт Витали• 76'Йенсен Матиас86' (Ониика Фрэнк (86') •Льюис-Поттер Кин73' (Регилон Серхио (73') •Тони Айвен•Висса Йоан73' (Мбеумо Брайан (73')
Вербрюгген Барт•Вельтман Йоел86' (Модер Якуб (86') •Ван Хекке Ян-Поль•Данк Льюис•Роша Игор II•Балеба Карлос•Гросс Паскаль•Буонанотте Факундо 53'74' (Уэлбек Данни (74') •Лаллана Адам64' (Энсисо Хулио (64') •Адингра Симон74' (Лемпти Тарик (74') •Педро Жоао
03 апреля. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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