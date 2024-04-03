«Арсенал» легко обыграл «Лутон Таун» и стал новым лидером Премьер-лиги

Матч 31-го тура Премьер-лиги «Арсенал» - «Лутон Таун» получился малособытийным. В середине первого тайма «канониры» создали первый реальный момент, и с передачи Кая Хаверца Мартин Эдегор метров с 12 поразил левый угол ворот - 1:0. Тут же обмен уколами. Джордан Кларк ударом головой минимально промахнулся. В ответ Эдегор оказался один на один с вратарем и пробил в упор в него. В конце тайма Эмил Смит-Роу слева от лицевой линии простреливал на Райса Нелсона, и защитник в борьбе срезал мяч в сетку - 2:0. Судя по всему, лондонцы решили поберечь силы и после перерыва просто довели игру до победы. Разве что перед финальным свистком Эдди Нкетиа проник в штрафную слева, а его удар в ближний угол был парирован.

«Арсенал» возглавил таблицу Премьер-лиги, потеснив «Ливерпуль», соперник - третий с конца.