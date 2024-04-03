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«Арсенал» легко обыграл «Лутон Таун» и стал новым лидером Премьер-лиги

03 Апреля 2024 • 23:26 Комментировать
Арсенал
2:0
Лутон Таун

Матч 31-го тура Премьер-лиги «Арсенал» - «Лутон Таун» получился малособытийным. В середине первого тайма «канониры» создали первый реальный момент, и с передачи Кая Хаверца Мартин Эдегор метров с 12 поразил левый угол ворот - 1:0. Тут же обмен уколами. Джордан Кларк ударом головой минимально промахнулся. В ответ Эдегор оказался один на один с вратарем и пробил в упор в него. В конце тайма Эмил Смит-Роу слева от лицевой линии простреливал на Райса Нелсона, и защитник в борьбе срезал мяч в сетку - 2:0. Судя по всему, лондонцы решили поберечь силы и после перерыва просто довели игру до победы. Разве что перед финальным свистком Эдди Нкетиа проник в штрафную слева, а его удар в ближний угол был парирован.

«Арсенал» возглавил таблицу Премьер-лиги, потеснив «Ливерпуль», соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Арсенал2:0Лутон Таун
(1:0) Эдегор Мартин24'  
(2:0) Хасиока Даики44'  
Райя ДавидУайт БенСалиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко Александр 74' (Томиясу Такэхиро ( 74') Эдегор МартинПарти Томас 67' (Райс Деклан ( 67') Смит-Роу Эмиль 85' (Жоржиньо II ( 85') Нелсон Райс 75' (Мартинелли Габриэл ( 75') Хаверц Кай  66' 66' (Нкетиа Эдди ( 66') Троссар Леандро
Запасные: Виейра ФабиуКивёр ЯкубРемсдейл АаронЖезус Габриэль
Камински ТомасХасиока ДаикиМенги ТеденКаборе ИссаОньединма Фред  74' 75' (Вудроу Коули ( 75') Доти АлфиРаддок Пелли 53' (Чон Тахит ( 53') Баркли РоссТаунсенд Андрос 81' (Берри Люк ( 81') Кларк ДжорданМоррис Карлтон
Запасные: Крул ТимПисолд АксельШи ДжеймсНельсон ЗакДжонсон ДжоChristian Chigozie
03 апреля. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

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