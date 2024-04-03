У Хаверца – лишь один матч без голевых действий в АПЛ из последних шести

В шедевральной форме находится игрок атаки лондонского «Арсенала» Кай Хаверц. Немец вечером среды оформил ассист на Мартина Эдегора в первом тайме игры «пушкарей» дома против «Лутон Таун».

Таким образом, только в одном из последних шести матчей Английской премьер-лиги Хаверц уходил с поля без голевого действия. Случилось это в минувшее воскресенье, когда «Арсенал» играл в гостях с «Манчестер Сити», прямым конкурентом в чемпионской гонке. Тот матч завершился нулевой ничьей – 0:0.

Следить за текстовой трансляцией матча «Арсенала» и «Лутон Таун» можно на нашем портале. К исходу первого получаса игры «канониры» впереди – 1:0.