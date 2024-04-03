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Холанн – в запасе: «Манчестер Сити» назвал состав на игру с «Астон Виллой»

03 Апреля 2024 • 21:17 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
1 1.28 X 6.10 2 9.00
Через 0 ч. 38 мин.

В среду вечером «Манчестер Сити» будет принимать «Астон Виллу» в календарном матче Английской премьер-лиги. Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола включил в стартовый состав таких игроков:

Ортега, Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Родри, Бернарду Силва, Доку, Фоден, Грилиш, Альварес.

Нападающий Эрлинг Холанн начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой» стартует в 22:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги третье место. От «Арсенала» команда отстаёт на одно очко, а от «Ливерпуля» - на три.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн

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МАНЧЕСТЕР СИТИ АСТОН ВИЛЛА
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