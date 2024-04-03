Канчельскис поставил Головина и Зинченко выше Кварацхелии

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался по поводу рейтинга самых дорогих игроков на постсоветском пространстве.

На первом месте этого рейтинга оказался грузин Хвича Кварацхелия из «Наполи», на втором – украинец Александр Зинченко из «Арсенала», а на третьем – россиянин Александр Головин из «Монако».

По словам Канчельскиса, Зинченко и Головина он ставит выше Кварацхелии.

«Если брать этот сезон, то лучшие футболисты из СНГ это два Александра — Зинченко и Головин. Оба стабильные игроки основы в своих клубах. Уверен, в будущем между украинцем и русским будет нешуточная борьба. Отдаю предпочтение им, а не лихорадочному Хвиче», - цитирует Канчельскиса Sport24.

Добавим, что ближайшим летом в Германии пройдёт чемпионат Европы. Сборные Грузии и Украины выступят на турнире.