Два суперклуба названы фаворитами в борьбе за Вирца, ценник – 110 млн евро

Флориан Вирц показывает качественный футбол, что влечёт за собой интерес к футболисту со стороны статусных клубов. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, фаворитами в борьбе за 20-летнего атакующего полузащитника «Байера» являются «Реал» и «Манчестер Сити».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Флориана Вирца в 110 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл 37 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 11 голов и 17 результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Байер» сейчас уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии.