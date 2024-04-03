Парти выйдет в стартовом составе «Арсенала» впервые с конца августа

Этот сезон для ганского опорника «Арсенала» Томаса Парти проходит провально, африканец больше лечится, чем играет.

За час до игры «канониров» с «Лутон Таун» «Арсенал» огласил свой стартовый состав, в котором нашлось место как долго не игравшему в старте Александру Зинченко, так и Томасу Парти. Ганец в последний раз выходил на поле за «Арсенал» аж 26 августа 2023 года. В тот день «канониры» в лондонском дерби принимали «Фулхэм», матч завершился ничьей – 2:2, а Парти покинул поле на 56-й минуте.

С тех пор началось долгое восстановление Томаса, изредка он выходил на поле. В последних матчах «Арсенала» Микель Артета начал постепенно подводить ганца к основе, выпуская его на замену.

Текстовая трансляция игры «Арсенала» и «Лутон Таун» будет доступна на нашем сайте в 21:30 по московскому времени.