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Зинченко сыграет в старте «Арсенала» впервые за два месяца

03 Апреля 2024 • 20:36 Комментировать
Арсенал
0:0
Лутон Таун
1 1.10 X 10.00 2 21.00
1-й тайм

Александр Зинченко, украинский игрок обороны лондонского «Арсенала» выйдет в составе «пушкарей» впервые с начала февраля.

Напомним, ранее «Арсенал» озвучил свой состав на игру с «Лутон Таун». Она пройдёт вечером среды в рамках 31 тура Английской премьер-лиги. В последний раз Зинченко выходил в старте лондонцев 4 февраля – в этот день «Арсенал» принимал дома «Ливерпуль». Зинченко покинул поле в перерыве, а «канонирам» после ухода игрока на скамейку во втором тайме удалось уверенно обыграть мерсисайдцев – 3:1.

Текстовую трансляцию игры «Арсенала» и «Лутон Таун» проведёт наш портал. Старт – ровно в 21:30 по московскому времени!

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Зинченко

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АРСЕНАЛ ЛУТОН ТАУН
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