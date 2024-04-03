Зинченко сыграет в старте «Арсенала» впервые за два месяца

Александр Зинченко, украинский игрок обороны лондонского «Арсенала» выйдет в составе «пушкарей» впервые с начала февраля.

Напомним, ранее «Арсенал» озвучил свой состав на игру с «Лутон Таун». Она пройдёт вечером среды в рамках 31 тура Английской премьер-лиги. В последний раз Зинченко выходил в старте лондонцев 4 февраля – в этот день «Арсенал» принимал дома «Ливерпуль». Зинченко покинул поле в перерыве, а «канонирам» после ухода игрока на скамейку во втором тайме удалось уверенно обыграть мерсисайдцев – 3:1.

Текстовую трансляцию игры «Арсенала» и «Лутон Таун» проведёт наш портал. Старт – ровно в 21:30 по московскому времени!