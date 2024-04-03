«Арсенал» озвучил состав на игру с «Лутоном»

В среду вечером «Арсенал» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Лутон Таун». Рулевой лондонской команды Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Парти, Смит-Роу, Эдегор, Нелссон, Троссар, Хаверц.

Матч между «Арсеналом» и «Лутон Таун» стартует в 21:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Ливерпуля» лондонцы отстают на два очка.