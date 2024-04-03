Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о своём будущем.

«Есть ли новости о ситуации с моим контрактом? Нет, ничего. Я очень счастлив. У меня есть ещё год по контракту, это большой срок в футболе. Футболисты счастливы, клуб счастлив – никаких проблем. Я просто сосредотачиваюсь на играх, и сейчас это самое главное», - слова Артеты приводит портал Goal.

Действующий контракт Микеля Артеты с «Арсеналом» рассчитан до середины 2025 года.

На текущий момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Ливерпуля» команда отстаёт на два очка.