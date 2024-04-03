Ван Дейк высказался о скором прощании с Клоппом

Капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался об уходе Юргена Клоппа с должности главного тренера команды.

«Очень сложно. Я очень эмоциональный человек и не люблю прощаться. Быть капитаном будет ужасно в том смысле, что мне придётся немного поговорить. Я буду бояться этого дня.

Если мы добьёмся успеха, это станет проще. Это наша цель на данный момент. Но это сложно – уходит не только тренер, будет много изменений. Это будет трудный день. Но до того момента мы будем сохранять позитивный настрой и прилагать все усилия, чтобы сезон оказался успешным», - сказал ван Дейк ITV.

В четверг «Ливерпуль» проведёт матч против «Шеффилд Юнайтед».

Ван Дейк дал понять, что может уйти из «Ливерпуля»