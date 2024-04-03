Ван Дейк дал понять, что может уйти из «Ливерпуля»

Защитник и капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк ответил на вопрос по поводу своего будущего. Нидерландский футболист дал понять, что может сменить клубную прописку ближайшим летом.

«Это большой вопрос, я не знаю», - так ответил ван Дейк ITV на вопрос о том, может ли он стать частью новой эры «Ливерпуля» после ухода Юргена Клоппа.

На текущий момент «Ливерпуль» располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Второй «Арсенал» отстаёт от мерсисайдцев на два очка, а третий «Манчестер Сити» - на три.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт в четверг, 4 апреля, - против «Шеффилд Юнайтед» на своём поле.